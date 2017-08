The Chamber Music Society of Lincoln Center

Alessio Bax, Wu Qian, Juho Pohjonen and Orion Weiss, pianos

Arensky: Suite No. 2 for 2 Pianos, Op. 23 Silhouettes

Bartok: Miraculous Mandarin, Op. 19, arranged for piano 4-hands

Lutoslawski: Variations on a Theme of Paganini for 2 Pianos

Listen Saturday August 5 at 7 p.m.