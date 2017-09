From the BBC Proms:

Vienna Philharmonic

Michael Tilson Thomas, conductor

Emanuel Ax, piano

Mozart: Piano Concerto No. 14 in E-flat, K. 449

Brahms: Variations on a Theme by Haydn

Beethoven: Symphony No. 7 in A, Op. 92

R. Strauss: Death and Transfiguration (Christoph von Dohnanyi, conductor)

Listen Friday September 22 at 8 p.m.