Chicago Symphony Orchestra

Charles Dutoit, conductor

Yo-Yo Ma, cello

Ravel: Valses nobles et sentimentales

Debussy: Symphonic Fragments from The Martyrdom of St. Sebastian

Saint-Saens: La muse et le poete

Lalo: Cello Concerto

Faure: Elegie

Debussy: Prelude to the Afternoon of a Faun (Cristian Macelaru, conductor)

Listen Saturday February 11 at 8 p.m.