Boston Symphony Orchestra

David Zinman, conductor

Yo-Yo Ma, cello

Mozart: Symphony No. 25 in G minor, K. 183

Schumann: Cello Concerto in A minor, Op. 129

Schumann: Symphony No. 2 in C, Op. 61

Schubert: Symphony No. 8 in B minor Unfinished (Eugen Jochum, conductor)

Listen Sunday December 10 at 1 p.m.