Chamber Music Society of Lincoln Center

Zemlinsky: String Quartet No. 3, Op. 19 (Escher Quartet)

Berg: Four Pieces for Clarinet and Piano, Op. 5 (Anthony McGill, clarinet; Gloria Chien, piano)

Schoenberg (arr. Webern): Chamber Symphony No. 1 (Tara Helen O'Connor, flute; Tommaso Lonquich, clarinet; Kristin Lee, violin; Nicholas Canellakis, cello; Gilbert Kalish, piano)

Listen Saturday August 26 at 7 p.m.