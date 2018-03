New York Philharmonic

Neeme Jarvi, conductor

Hillevi Martinpelto, soprano; Thomas Hampson, baritone

Beethoven: Creatures of Prometheus Overture

Mozart: Symphony No. 38 in D, K. 504 Prague

Zemlinsky: Lyric Symphony

Mozart: Symphony No. 40 in G minor, K. 550 (Alan Gilbert, conductor)

Listen Thursday March 22 at 8 p.m.